"Потрібно показати свої яйця": в рф закликали прибрати Україну

У росії бісяться через санкції світових футбольних органів

Колишній футболіст "Спартака" та збірної СРСР Анзор Кавазашвілі розкритикував політику головних футбольних органів світу та Європи ФІФА та УЄФА відповідно щодо росії. Нещодавно УЄФА дозволив збірній рф U-17 повернутися у міжнародний футбол, але лише у нейтральному статусі.

Відповідний коментар 83-річного ексворотаря Кавазашвілі наводить "РБ Спорт". Анзор вважає, що потрібно викинути з футболу Україну та низку інших країн, які пішли проти росії. Крім того, він послав УЄФА та ФІФА і закликав перейти Російський футбольний союз (РФС) до Азії, проте радянський футболіст не врахував, що Азійська конфедерація футболу підпорядковується ФІФА.

"Вже давно я не вірю європейським організаціям – ні ФІФА, ні УЄФА, ні МОК. Не вірю нікому, тому що вони не захищають свій статут. Коли я чую, що хтось проти виступу нашої країни, мені смішно! Покажіть мені у статуті, на підставі якого вони виступають проти нас. Якщо йти на поводу в України, Латвії, Польщі та англійців, завжди матимемо негативний імідж. Нас ніхто не підтримуватиме.Треба прибрати ці країни з футболу до чортової матері.

Ми не повинні виступати під ганебним білим прапором. Нам треба сказати УЄФА та ФІФА: "Та йдіть ви до чортової матері!" У нас є чудова нагода через БРІКС залучити багато людей до нашої країни. Та йдіть ви до біса, УЄФА та ФІФА. Об’єднаємось з азійською конфедерацією та зробимо те, що нам потрібно. Ми до цього обов’язково прийдемо! Ми – росія, нам потрібно показати свої яйця”, – заявив Анзор.

Нагадаємо, низка європейських футбольних федерацій оголосила про бойкот матчів з рф, попри рішення УЄФА. До бойкоту приєдналися Україна, Англія, Латвія, Польща та Швеція.

Раніше повідомлялося, що УЄФА повернув на роботу низку російських функціонерів.