"Нужно показать свои яйца": в рф призвали убрать Украину

В рф бесятся из-за санкций мировых футбольных органов

Бывший футболист "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал политику главных футбольных органов мира и Европы ФИФА и УЕФА соответственно в отношении рф. Недавно УЕФА разрешил сборной россии U-17 вернуться в международный футбол, но только в нейтральном статусе.

Соответствующий комментарий 83-летнего экс-вратаря Кавазашвили приводит "РБ Спорт". Анзор считает, что нужно выбросить из футбола Украину и ряд других стран, которые пошли против россии. Кроме того, он послал УЕФА и ФИФА и призвал перейти Российский футбольный союз (РФС) в Азию, однако советский футболист не учел того, что Азиатская конфедерация футбола подчиняется ФИФА.

"Уже давно я не верю европейским организациям – ни ФИФА, ни УЕФА, ни МОК. Не верю никому, потому что они не защищают свой устав. Когда я слышу, что кто-то против выступления нашей страны, мне смешно! Покажите мне в уставе, на основании которого они выступают против нас. Если идти на поводу у Украины, Латвии, Польши и англичан, всегда будем иметь отрицательный имидж. Нас никто не будет поддерживать. Надо убрать эти страны из футбола к чертовой матери.

Мы не должны под позорным белым флагом выступать. Нам нужно сказать УЕФА и ФИФА: "Да пошли вы к чертовой матери!" У нас есть великолепная возможность через БРИКС привлечь много людей в нашу страну. Да пошли вы к черту, УЕФА и ФИФА. Объединимся с азиатской конфедерацией и сделаем то, что нам нужно. Мы к этому придем обязательно! Мы – россия, нам нужно показать свои яйца", – заявил Анзор.

Напомним, ряд европейских футбольных федераций объявил о бойкоте матчей с рф, несмотря на решение УЕФА. К бойкоту присоединились Украина, Англия, Латвия, Польша и Швеция.

Ранее сообщалось, что УЕФА вернул на работу ряд российских функционеров.