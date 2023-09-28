Очередная страна пошла против УЕФА после допуска рф

Цивилизованные страны не понимают решения УЕФА

Норвегия присоединилась к бойкоту матчей с молодежными командами россии, с которых УЕФА частично снял санкции, разрешив выступать на международной арене в нейтральном статусе.

Соответствующее заявление приводит пресс-служба Норвежской футбольной ассоциации на своем официальном сайте. Президент Федерации Лизе Клавенесс отметила, что норвежские клубы и сборные не будут играть против россиян, пока идет война в Украине.

"В целом мы поддерживаем позицию, что дети не должны быть исключены из футбола или других видов спорта из-за действий взрослых и властей. Футбол должен объединять, а не разделять. Тем не менее мы считаем, что в этой чрезвычайной ситуации слишком сложно разделять футбол сборных и российское правительство", – заявила Клавенесс.

Ранее Украина, Англия, Швеция, Дания, Польша, Латвия и Литва заявили, что не будут играть с российскими сборными, несмотря на решение главного футбольного органа Европы. Таким образом, Норвегия стала восьмой страной, отказавшейся играть с россиянами. Добавим, что Швеция запретила российским футболисткам участвовать на Евро-2024 U-17.

Напомним, в рф далеко не все обрадовались решению УЕФА касательно юношеских команд. Некоторые считают, что организация унизила россию.