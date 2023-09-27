рф сделает из лучших спортсменов крепостных на золотой цепи

россия готовит запрет на смену гражданства для лучших спортсменов

Министерство спорта россии введет так называемую "золотую сотню", чтобы ограничить смену гражданства атлетами рф. К слову, российские спортсмены разных возрастов и уровня массово бегут из страны после начала полномасштабного вторжения рф в Украину.

Об очередной безумной инициативе российских властей заместитель министра спорта рф Алексей Морозов рассказал в комментарии "Матч ТВ". В рф наконец-то заметили массовый побег атлетов из страны, а потому хотят деньгами удержать спортсменов от смены гражданства. "Золотой сотне" российских спортсменов улучшат финансовые условия, но, похоже, запретят переход в другую сборную.

"Мы хотим ввести понятие "золотая сотня" для выдающихся спортсменов, чтобы их не перетаскивали в другие национальные сборные, чтобы была обеспечена достаточная заработная плата", – сказал Морозов.

В сети отметили, что российские власти просто хотят сделать из спортсменов крепостных и управлять ими с помощью "золотой цепи".

Напомним, Международны олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян и белорусов на международные соревнования под нейтральным статусом и с рядом ограничений, однако решение по Олимпиаде в Париже пока не принято. Из-за этого в рф хотят провести альтернативные Игры с такими же призовыми, как и на Олимпиадах. В то же время в рф признали, что у Минспорта попросту не хватает денег.