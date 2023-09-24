Украинские спортсмены отказались поздравлять россиян под грузинским флагом (видео)

Спортсмены не стали обниматься с российскими коллегами, которые выступали под грузинским флагом

Украинские фигуристы Виолетта Серова и Иван Хобта стали серебряными призерами юниорского Гран-при по фигурному катанию среди пар в Будапеште, после чего проигнорировали на награждении грузинский дуэт, который собран из российских спортсменов.

В произвольной программе они получили оценку 98.25 балла, а в короткой — 55.52, что позволило украинцам занять второе место. Об этом сообщает "Телеграф".

Юниорское Гран-при по фигурному катанию. Будапешт, Венгрия. Пары

Анастасия Метелкина и Лука Берулава (Грузия) – 190.45 Виолетта Серова и Иван Хобта (Украина) – 153.77 Мартина Ариано-Кент и Шарли Лалиберте-Лоран (Канада) – 153.59

На церемонии награждения украинская пара отказалась поздравить с победой дуэт из Грузии, передает Sports.ru. Дело в том, что Анастасия Метелкина и Лука Берулава выступают за Грузию, однако родились они и тренируются в рф. Канадцы, занявшие третье место, лишь посмеялись над ситуацией.

Напомним, из-за полномасштабного вторжения рф в Украину российские фигуристы отстранены от международных соревнований. Грузия воспользовалась ситуацией и переманила не только многих спортсменов, но и тренеров из рф, что привело к скандалу между Украиной и Грузией.

Ранее на соревнованиях в рф фигуристам запретили выступать под музыку группы из "недружественной страны".