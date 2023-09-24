Українські спортсмени відмовилися вітати росіян під грузинським прапором (відео)

Спортсмени не стали обійматися із російськими колегами, які виступали під грузинським прапором

Українські фігуристи Віолетта Сєрова та Іван Хобта стали срібними призерами юніорського Гран-прі з фігурного катання серед пар у Будапешті, після чого проігнорували на нагородженні грузинський дует, зібраний із російських спортсменів.

У довільній програмі вони отримали оцінку 98,25 бала, а за коротку — 55,52, що дозволило українцям посісти друге місце. Про це повідомляє "Телеграф".

Юніорське Гран-прі з фігурного катання. Будапешт, Угорщина. Пари

Анастасія Метелкіна та Лука Берулава (Грузія) – 190.45 Віолетта Сєрова та Іван Хобта (Україна) – 153.77 Мартіна Аріано-Кент та Шарлі Лаліберте-Лоран (Канада) – 153.59

На церемонії нагородження українська пара відмовилася привітати з перемогою дует із Грузії, передає Sports.ru. Річ у тому, що Анастасія Метелкіна та Лука Берулава виступають за Грузію, проте народилися вони й тренуються в росії. Канадці, які посіли третє місце, лише посміялися з ситуації.

Нагадаємо, через повномасштабне вторгнення рф в Україну російські фігуристи відсторонені від міжнародних змагань. Грузія скористалася ситуацією і переманила не лише багатьох спортсменів, а й тренерів з рф, що призвело до скандалу між Україною та Грузією.

Раніше на змаганнях у росії фігуристам заборонили виступати під музику гурту з "недружньої країни".