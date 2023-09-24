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Українські спортсмени відмовилися вітати росіян під грузинським прапором (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Віолета Сєрова та Іван Хобта Новина оновлена 24 вересня 2023, 17:00
Віолета Сєрова та Іван Хобта. Фото facebook.com/olympicua

Спортсмени не стали обійматися із російськими колегами, які виступали під грузинським прапором

Українські фігуристи Віолетта Сєрова та Іван Хобта стали срібними призерами юніорського Гран-прі з фігурного катання серед пар у Будапешті, після чого проігнорували на нагородженні грузинський дует, зібраний із російських спортсменів.

У довільній програмі вони отримали оцінку 98,25 бала, а за коротку — 55,52, що дозволило українцям посісти друге місце. Про це повідомляє "Телеграф".

Юніорське Гран-прі з фігурного катання. Будапешт, Угорщина. Пари

  1. Анастасія Метелкіна та Лука Берулава (Грузія) – 190.45
  2. Віолетта Сєрова та Іван Хобта (Україна) – 153.77
  3. Мартіна Аріано-Кент та Шарлі Лаліберте-Лоран (Канада) – 153.59

На церемонії нагородження українська пара відмовилася привітати з перемогою дует із Грузії, передає Sports.ru. Річ у тому, що Анастасія Метелкіна та Лука Берулава виступають за Грузію, проте народилися вони й тренуються в росії. Канадці, які посіли третє місце, лише посміялися з ситуації.

Нагадаємо, через повномасштабне вторгнення рф в Україну російські фігуристи відсторонені від міжнародних змагань. Грузія скористалася ситуацією і переманила не лише багатьох спортсменів, а й тренерів з рф, що призвело до скандалу між Україною та Грузією.

Раніше на змаганнях у росії фігуристам заборонили виступати під музику гурту з "недружньої країни".

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#Фігурне катання