Втеча не вдалася: рф намагається зламати кар’єру фігуристу, який хотів втекти з країни

Російські спортсмени намагаються втекти з країни, проте не завжди це вдається

Чеська фігуристка Дениса Цимлова прояснила ситуацію з російським колегою Даріо Чирізано. Напередодні у російському фігурному катанні пролунав скандал через Rammstein.

Відповідний пост фігуристка опублікувала у сторіс на своїй сторінці в Instagram. За її словами, росія не відпустила Даріо ні в Чехію, ні в Італію, причому сам фігурист не потрібен рф.

"На жаль, змушена оголосити про завершення нашої з Даріо співпраці. Це складно і сумно для нас обох, тому що ми дуже хотіли показати наші програми на змаганнях.

росія не відпустила Даріо виступати за Чехію, а також за Італію. Ми не зможемо виступати на змаганнях разом. Для нас це був шок.

Я вболіватиму за Даріо в його спортивному майбутньому в росії, звичайно ж, ми як і раніше друзі", — написала Цимлова.

Довідка: Даріо Чирізано — чемпіон Юнацьких олімпійських ігор-2020 у танцях на льоду, та чемпіон росії-2022 на юніорському рівні.

Раніше повідомлялося, що 16-річна російська фігуристка Софія Самоделкіна вирішила виступати за збірну Казахстану, після чого в росії назвали її безталанною.