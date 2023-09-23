Побег не удался: рф пытается сломать карьеру фигуристу, который хотел сбежать из страны

Российские спортсмены пытаются сбежать из страны, однако не всегда это удается

Чешская фигуристка Дениса Цимлова прояснила ситуацию с российским коллегой Дарио Чиризано. Накануне в российском фигурном катании прогремел скандал из-за Rammstein.

Соответствующий пост фигуристка опубликовала в сторис на своей странице в Instagram. По ее словам, рф не отпустила Дарио ни в Чехию, ни в Италию, при этом сам фигурист не нужен россии.

"К сожалению, вынуждена объявить о завершении нашего с Дарио сотрудничества. Это сложно и печально для нас обоих, потому что мы очень хотели показать наши программы на соревнованиях.

рф не отпустила Дарио выступать за Чехию, а также за Италию. Мы не сможем выступать на соревнованиях вместе. Для нас это было шоком.

Я буду болеть за Дарио в его спортивном будущем в россии, конечно же, мы по-прежнему друзья", – написала Цимлова.

Справка: Дарио Чиризано — чемпион Юношеских олимпийских игр-2020 в танцах на льду, и чемпион россии-2022 на юниорском уровне.

Ранее сообщалось, что 16-летняя российская фигуристка Софья Самоделкина решила выступать за сборную Казахстана, после чего в рф назвали ее бесталанной.