В кремле признали, что спорт в россии не может существовать без политики

Пресс-секретарь президента рф Дмитрий Песков высказался о ситуации с финансированием российских спортсменов в случае их возможного участия в Олимпийских играх-2024.

Соответствующее заявление Пескова приводит "Р-Спорт". Он заявил, что государство финансировало и будет финансировать спорт высших достижений, что никак не сочетается с известным кремлевским нарративом о спорте — вне политики.

"Разумеется, развитие профессионального спорта без государства невозможно, спорта высших достижений без государства невозможно. И наше государство прилагает огромные усилия и продолжит эту последовательную линию в отношении спорта высших достижений", – сказал Песков.

В сети в очередной раз посмеялись над "ртом путина". Пользователи отметили, что в развитых странах спортсмены прекрасно зарабатывают, сотрудничая со спонсорами, а не с государством.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допустить российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе и с некоторыми ограничениями. Недавно МОК перекрыл альтернативный путь рф на Олимпиаду-2024, из-за чего в рф начали истерить.