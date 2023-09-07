Судьбу россиян на Олимпиаде должны решать украинцы: Макрон сделал неожиданное заявление

Президент Франции стремится к балансу в вопросе допуска представителей стран-агрессоров на Игры в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что российского флага не должно быть на Олимпийских играх в Париже. Накануне французский антидопинговый орган угодил в скандал, из-за чего поставил под угрозу проведения Игр-2024.

Соответствующий комментарий главы французского государства доступен на lequipe. По его мнению, Международный олимпийский комитет (МОК) должен принять решение по участию россиян на ОИ вместе с Украиной. Кроме того, Макрон считает некоторых российских спортсменов "жертвами".

"Очевидно, российского флага не может быть на Олимпиаде-2024, мне кажется, в этом вопросе есть консенсус.

Настоящий вопрос в том, что олимпийский мир должен решить, предоставить ли российским спортсменам место на Олимпиаде, так как многие из них готовились к Играм всю жизнь и тоже могут быть жертвами. Но как это определить? Вот это вопрос.

МОК должен принимать решение, которое будет справедливым, и которое примут украинцы. Это тот баланс, к которому нам нужно стремиться", – заявил Макрон.

Напомним, МОК рекомендовал допустить россиян и белорусов на международные соревнования в нейтральном статусе, но с некоторыми ограничениями. В СМИ просочилась информация о том, что МОК хочет отправить представителей стран-агрессоров на Игры в качестве команды беженцев. В ответ в рф пригрозили Франции танками.