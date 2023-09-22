Пєсков проговорився: рот путіна випадково розвінчав відомий наратив кремля
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У кремлі визнали, що спорт у росії не може існувати без політики
Прессекретар президента рф Дмитро Пєсков висловився про ситуацію з фінансуванням російських спортсменів у разі їхньої можливої участі в Олімпійських іграх-2024.
Відповідну заяву Пєскова наводить "Р-Спорт". Він заявив, що держава фінансувала і фінансуватиме спорт вищих досягнень, що ніяк не поєднується з відомим кремлівським наративом про спорт — поза політикою.
"Зрозуміло, розвиток професійного спорту без держави неможливий, спорт вищих досягнень без держави неможливий. І наша держава докладає величезних зусиль і продовжить цю послідовну лінію щодо спорту вищих досягнень", — сказав Пєсков.
У мережі вкотре посміялися з "рота путіна". Користувачі зазначили, що у розвинутих країнах спортсмени чудово заробляють, співпрацюючи зі спонсорами, а не з державою.
Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував спортивним федераціям допустити російських спортсменів до змагань у нейтральному статусі та з деякими обмеженнями. Нещодавно МОК перекрив альтернативний шлях росії на Олімпіаду-2024, через що у рф почали істерти.