Долю росіян на Олімпіаді мають вирішувати українці: Макрон зробив несподівану заяву

Президент Франції прагне балансу у питанні допуску представників країн-агресорів на Ігри в Парижі

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що російський прапор не повинен бути на Олімпійських іграх у Парижі. Напередодні французький антидопінговий орган потрапив у скандал, через що поставив під загрозу проведення Ігор-2024.

Відповідний коментар глави французької держави доступний на lequipe. На його думку, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) має ухвалити рішення щодо участі росіян на ОІ разом з Україною. Крім того, Макрон вважає деяких російських спортсменів "жертвами".

"Очевидно, російського прапора не може бути на Олімпіаді-2024, мені здається, в цьому питанні є консенсус.

Справжнє питання в тому, що олімпійський світ має вирішити, чи надати російським спортсменам місце на Олімпіаді, оскільки багато хто з них готувався до Ігор все життя і теж може бути жертвами. Але як це визначити? Оце питання.

МОК повинен приймати рішення, яке буде справедливим і яке ухвалять українці. Це той баланс, якого нам потрібно прагнути", – заявив Макрон.

Нагадаємо, МОК рекомендував допустити росіян та білорусів на міжнародні змагання у нейтральному статусі, але з деякими обмеженнями. У ЗМІ просочилася інформація про те, що МОК хоче відправити представників країн-агресорів на Ігри у якості команди біженців. У відповідь у рф пригрозили Франції танками.