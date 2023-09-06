Франція може втратити Олімпійські ігри: деталі скандалу

До початку Олімпіади-2024 залишається менше року

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) незадоволене діями французьких антидопінгових органів, через що Олімпійські ігри в Парижі 2024 перебувають під загрозою перенесення. До речі, Міжнародний олімпійський комітет поки не придумав, що робити з представниками країн-агресорів на найближчих Іграх.

WADA пригрозило санкціями Антидопінговому агенству Франції (AFLD). Про це повідомляє barrons.com.

За інформацією джерела, Дисциплінарна комісія AFLD повідомила про тиск зі сторони WADA. Зазначається, що Агентство надіслало листа французькій стороні, в якому "наказується змінити свою поведінку", інакше до AFLD можуть застосувати жорсткі санкції. Наприклад, у Франції можуть відібрати право на проведення Олімпіади-2024.

Річ у тому, що WADA оцінила позицію AFLD у трьох допінгових випадках "недостатньо суворою". Агентство звинуватило французький антидопінговий орган у прийнятті рішень, які "явно не відповідають ні світовому антидопінговому кодексу, ні прецедентному праву Спортивного арбітражного суду". У відповідь AFLD звинуватило WADA у "справжньому шантажі".

"Це загрожує скандалом, який може призвести до усунення французьких спортсменів від участі у певних міжнародних змаганнях, включаючи Олімпійські ігри, та до заборони Франції приймати такі змагання", — йдеться у заяві AFLD.

Нагадаємо, МОК дозволив росіянам та білорусам змагатися у нейтральному статусі, але з деякими обмеженнями. Напередодні у ЗМІ просочилася інформація про те, що МОК хоче відправити представників країн-агресорів на Ігри у якості команди біженців. У відповідь у рф пригрозили Франції танками.