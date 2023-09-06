До начала Олимпиады-2024 остается меньше года

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) недовольно действиями французских антидопинговых органов, из-за чего Олимпийские игры в Париже 2024 года находятся под угрозой переноса. К слову, Международный олимпийский комитет (МОК) пока не придумал, что делать с представителями стран-агрессоров на ближайших Играх.

WADA пригрозило санкциями Антидопинговому агентству Франции (AFLD). Об этом сообщает barrons.com.

По информации источника, Дисциплинарная комиссия AFLD сообщила о давлении со стороны WADA. Отмечается, что Агентство отправило письмо французской стороне, в котором "предписывается изменить свое поведение", иначе к AFLD могут применить жесткие санкции. К примеру, у Франции могут отобрать право на проведение Олимпиады-2024.

Дело в том, что WADA посчитала позицию AFLD в трех допинговых случаях "недостаточно строгой". Агентство обвинило французский антидопинговый орган в принятии решений, "явно не соответствующих ни мировому антидопинговому кодексу, ни прецедентному праву Спортивного арбитражного суда". В ответ AFLD обвинило WADA в "настоящем шантаже".

"Это угрожает разбирательством, которое может привести к отстранению французских спортсменов от участия в определенных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры, и к запрету Франции принимать такие соревнования", – говорится в заявлении AFLD.

Напомним, МОК разрешил россиянам и белорусам соревноваться в нейтральном статусе, но с некоторыми ограничениями. Накануне в СМИ просочилась информация о том, что МОК хочет отправить представителей стран-агрессоров на Игры в качестве команды беженцев. В ответ в рф пригрозили Франции танками.