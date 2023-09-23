"На яку розвідку працює?" У рф звинуватили хокеїста в зраді через інтерв’ю Дудю (відео)

Спортсмен не підтримав повномасштабне вторгнення рф в Україну

Дворазовий олімпійський чемпіон з хокею Олександр Кожевніков запідозрив хокеїста "Калгарі Флеймз" із НХЛ, росіянина Микиту Задорова у зраді батьківщини. Напередодні Кожевніков розповів, що в Сенаті США нібито засідають рептилоїди.

Відповідний коментар Кожевнікова доступний на "Чемпіонат". Задоров виступає проти війни, розв’язаної рф, через що піддається критиці на батьківщині.

"Задоров просто несе нісенітницю! Де він живе? Ось від цього треба відштовхуватися. Лити бруд на наших легенд, каже, що за мене нібито хтось пише. Все знає!

Цікаво, на яку розвідку він працює? Живучи в Америці, він десь знає, що я кажу, що пишу, хто в мене бере інтерв’ю, хто мені дзвонить.

Нехай грає у хокей – це у нього виходить краще. Просто маячню якусь несе. Живе там, не знає, що відбувається тут. Про що можна з ним розмовляти?

Подивіться, хто в нього брав інтерв’ю: іноагент-гад, який спеціально провокував і ставив такі питання", – заявив Кожевніков.

Раніше в росії образили друга України, колишнього хокеїста Домініка Гашека, який зажадав від НХЛ виплати для України.