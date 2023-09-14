Знаменитий хокеїст зажадав від НХЛ мільярди для України за "рекламу росії"

Легендарний хокеїст назвав НХЛ майданчиком для реклами росії

Дворазовий володар Кубка Стенлі, олімпійський чемпіон, легендарний хокейний воротар та великий друг України Домінік Гашек заявив, що Національна хокейна ліга (НХЛ) через співпрацю з росіянами має виплачувати Україні до 4 млрд доларів за сезон.

Відповідний коментар "Домінатора" наводить "Матч ТВ". Колишній спортсмен вважає, що російський хокеїст, засновник так званої Putin Team Олександр Овечкін та інші росіяни в лізі рекламують рф, а НХЛ таким чином стає майданчиком для реклами росії. У минулому чемпіонаті НХЛ виступали 62 гравці з рф.

"Олександр Овечкін у НХЛ представляє свою країну, є рекламою росії. Ну, а НХЛ, дозволяючи Овечкіну та іншим російським хокеїстам виступати, робить рекламу цієї країни.

За кожен сезон такої російської реклами НХЛ зобов’язана платити по 2-4 мільярди доларів Україні”, – заявив Гашек.

Раніше в росії зажадали грошей від Гашека. Там вважають, що чех має повернути зарплату, зароблену у складі "Спартака" (сезон 2010/11).

Нагадаємо, Гашек присоромив чеських спортсменів, які продовжили виступати в росії після початку повномасштабного вторгнення путінських військ в Україну.