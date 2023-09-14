Легендарный хоккеист назвал НХЛ площадкой для рекламы россии

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион, легендарный хоккейный вратарь и большой друг Украины Доминик Гашек заявил, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) из-за сотрудничества с россиянами должна выплачивать Украине до 4 млрд долларов за сезон.

Соответствующий комментарий "Доминатора" приводит "Матч ТВ". Бывший спортсмен считает, что российский хоккеист, основатель так называемой Putin Team Александр Овечкин и другие россияне в лиге рекламируют рф, а НХЛ таким образом становится площадкой для рекламы россии. В прошлом чемпионате НХЛ выступали 62 игрока из рф.

"Александр Овечкин в НХЛ представляет свою страну, является рекламой россии. Ну, а НХЛ, позволяя Овечкину и другим российским хоккеистам выступать, делает рекламу этой страны.

За каждый сезон такой российской рекламы НХЛ обязана платить по 2-4 миллиарда долларов Украине", – заявил Гашек.

Ранее в рф потребовали денег от Гашека. Там считают, что чех должен вернуть зарплату, заработанную в составе "Спартака" (сезон 2010/11).

Напомним, Гашек пристыдил чешских спортсменов, которые продолжили выступать в рф после начала полномасштабного вторжения путинских войск в Украину.