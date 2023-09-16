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"Змія підколодна": у рф істерять після пропозиції друга України

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Автор
Домінік Гашек відвідував Україну під час повномасштабного вторгнення рф Новина оновлена 16 вересня 2023, 13:11
Домінік Гашек відвідував Україну під час повномасштабного вторгнення рф. Фото twitter.com/hasek_dominik

Легендарний хокейний воротар підтримує Україну, через що часто отримує образи від росіян

Дворазовий олімпійський чемпіон з хокею Олександр Кожевніков відреагував на слова легенди хокею Домініка Гашека, який закликав НХЛ платити мільярди доларів Україні у зв’язку зі співпрацею з росіянами під час повномасштабної війни.

Відповідний коментар Кожевнікова наводить "Чемпіонат". Олександр образив Домініка, назвавши того "змією підколодною" та "гадом".

"Гашек почав міркувати про Овечкіна (засновник Putin Team, який грає в НХЛ — Ред.)? Це діагноз чистий, що тут ще казати? Біда з головою в нього, бризкає слиною, як змія підколодна, гад!

Та він про кого хочеш міркуватиме і поливатиме, йому до лампочки. Він же як гравець теж був великий… Він останні п’ять років змінився, не знаю, чому, можливо, йому операцію на мозок зробили", — заявив Кожевніков.

Колишній нападник СКА і "Спартака" Максим Рибін заявив, що Гашек збожеволів.

"Очевидно, що Гашек просто збожеволів. Упевнений, що його навіть не хвилюють проблеми в Україні. Його головне бажання зараз — постаратися пролізти в політичні кола Чехії. Нормальні люди більше не сприймають Домініка серйозно. НХЛ і весь здоровий світ не поставиться до цих слів серйозно ", — цитує Рибіна RT.

Віцепрезидент КХЛ Валерій Каменський назвав Домініка "хворою людиною".

"Я вважаю, що ми ці висловлювання взагалі не повинні публікувати в пресі. Це хвора людина. Він себе піарить, переслідуючи якісь цілі у себе в країні, але жодного сенсу його висловлювання не мають. Балотується весь час, кудись лізе, його нікуди не приймають, і він торкається тем, у яких не розбирається", — цитує Каменського gazeta.ru.

Нагадаємо, Гашек активно виступає проти "російського миру". Нещодавно він відвідав Україну, де отримав нагороду "Друг України". Колишній спортсмен закликав захисників України гнати з країни російське л*йно.

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#НХЛ #Хокей #Домінік Гашек