"Змея подколодная": в рф истерят после предложения друга Украины

Легендарный хоккейный вратарь поддерживает Украину, из-за чего часто получает оскорбления от россиян

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников отреагировал на слова легенды хоккея Доминика Гашека, который призвал НХЛ платить миллиарды долларов Украине в связи с сотрудничеством с россиянами во время полномасштабной войны.

Соответствующий комментарий Кожевникова приводит "Чемпионат". Александр оскорбил Доминика, назвав того "змеей подколодной" и "гаденышем".

"Гашек начал рассуждать про Овечкина (основатель Putin Team, который играет в НХЛ — Ред.)? Это диагноз чистый, что тут еще говорить? Беда с головой у него, брызжет слюной, как змея подколодная, гаденыш!

Да он про кого хочешь станет рассуждать и поливать, ему до лампочки. Он же как игрок тоже был великий… Он последние пять лет поменялся, не знаю, почему, может, ему операцию на мозг сделали", — заявил Кожевников.

Бывший нападающий СКА и "Спартака" Максим Рыбин заявил, что Гашек сошел с ума.

"Очевидно, что Гашек просто сошел с ума. Уверен, что его даже не волнуют проблемы на Украине. Его главное желание сейчас – постараться пролезть в политические круги Чехии. Нормальные люди больше не воспринимают Доминика всерьез. НХЛ и весь здравый мир не отнесется к этим словам серьезно", — цитирует Рыбина RT.

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский назвал Доминика "больным человеком".

"Я считаю, что мы эти высказывания вообще не должны публиковать в прессе. Это больной человек. Он себя пиарит, преследуя какие-то цели у себя в стране, но никакого смысла его высказывания не имеют. Баллотируется все время, куда-то лезет, его никуда не принимают, и он затрагивает темы, в которых не разбирается", — цитирует Каменского gazeta.ru.

Напомним, Гашек активно выступает против "русского мира". Недавно он посетил Украину, где получил награду "Друг Украины". Бывший спортсмен призвал защитников Украины гнать из страны русское де**мо.