Спортсмен не поддержал полномасштабное вторжение рф в Украину

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников заподозрил хоккеиста "Калгари Флэймз" из НХЛ, россиянина Никиту Задорова в измене родины. Накануне Кожевников рассказал, что в Сенате США якобы заседают рептилоиды.

Соответствующий комментарий Кожевникова доступен на "Чемпионат". Задоров выступает против войны, развязанной рф, из-за чего подвергается критике на родине.

"Задоров просто несет чушь! Где он живет? Вот от этого надо отталкиваться. Льет грязь на наших легенд, говорит, что за меня якобы кто-то пишет. Все знает!

Интересно, на какую разведку он работает? Живя в Америке, он откуда-то знает, что я говорю, что пишу, кто у меня берет интервью, кто мне звонит.

Пусть играет в хоккей – это у него получается лучше. Просто бред какой-то несет. Живет там, не знает, что происходит здесь. О чем с ним можно разговаривать?

Посмотрите, кто у него брал интервью: иноагент-гаденыш, который специально провоцировал и задавал такие вопросы", – заявил Кожевников.

Ранее в рф оскорбили друга Украины, бывшего хоккеиста Доминика Гашека, который потребовал от НХЛ выплаты для Украины.