Роман Ротенберг сравнил победу в хоккейном матче с прорывом блокады Ленинграда

Бывший футболист и тренер "Зенита" Вадим Храповицкий раскритиковал главного тренера хоккейного СКА, сына российского олигарха Бориса Ротенберга Романа. В прошлом году Ротенберг-младший ударил соперника клюшкой во время товарищеской игры.

Ветеран российского клуба пристыдил Романа, передает legalbet.ru. Дело в том, что тренер СКА после победы над "Северсталью" (4:1) в чемпионате КХЛ позволил себе неоднозначное высказывание. Ротенберг, прервав 5-матчевую серию поражений, заявил: "Такой прорыв блокады Ленинграда произошел".

"Я считаю, что это слишком. Вы представляете, что такое прорыв блокады? Там люди голодали, гибли, а здесь – хоккей.

Они, конечно, молодцы, прервали неудачную серию. Я уважаю и хоккеистов и тренера, но сравнивать это нельзя", – сказал 88-летний Храповицкий, который в детском возрасте пережил блокаду Ленинграда.

Напомним, Роман Ротенберг преуспел в прислуживании президенту рф владимиру путину. В 2022 году он поздравил главу кремля с днем рождения, при чем сделал это дважды, став посмешищем в сети.

Ранее сообщалось, что российских хоккейный клуб налепил на свою форму букву Z.