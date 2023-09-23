Роман Ротенберг порівняв перемогу у хокейному матчі із проривом блокади Ленінграда

Колишній футболіст та тренер "Зеніту" Вадим Храповіцький розкритикував головного тренера хокейного СКА, сина російського олігарха Бориса Ротенберга Романа. Торік Ротенберг-молодший вдарив суперника ключкою під час товариської гри.

Ветеран російського клубу присоромив Романа, передає legalbet.ru. Річ у тому, що тренер СКА після перемоги над "Сєвєрсталлю" (4:1) у чемпіонаті КХЛ дозволив собі неоднозначний вислів. Ротенберг, перервавши 5-матчеву серію поразок, заявив: "Такий прорив блокади Ленінграда стався".

"Я вважаю, що це занадто. Ви уявляєте, що таке прорив блокади? Там люди голодували, гинули, а тут – хокей.

Вони, звичайно, молодці перервали невдалу серію. Я поважаю і хокеїстів та тренера, але порівнювати це не можна", – сказав 88-річний Храповіцький, який у дитячому віці пережив блокаду Ленінграда.

Нагадаємо, Роман Ротенберг досяг успіху у служінні президенту рф володимиру путіну. У 2022 році він привітав голову кремля з днем народження, причому зробив це двічі, ставши посміховиськом у мережі.

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