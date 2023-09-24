Російський спортсмен збрехав на камеру, заявивши, що він олімпійський чемпіон

Російський атлет, мабуть, забув, що у нього відібрали "золото" Олімпійських ігор

Колишній російський бобслеїст Олексій Воєвода виступив на турнірі з армрестлінгу в Дубаї (ОАЕ). Нещодавно стало відомо, що його експартнер по команді Олександр Зубков іде у депутати.

Росіянин в ОАЕ у реванші поступився 26-разовому чемпіону світу з армрестлінгу американцю Джону Брзенку з рахунком 2:4. Цікаво, що росіянин виступав на змаганнях під своїм прапором і зі своєю національною символікою. Про це повідомляє Sports.ru.

У прев’ю шоу Олексій представився олімпійським чемпіоном, хоч це не так.

"Мене звуть Олексій Воєвода, я з росії. Чемпіон світу з бобслею, чемпіон світу з армрестлінгу та олімпійський чемпіон", — сказав росіянин перед поєдинком.

Олексій Воєвода представився олімпійським чемпіоном

Нагадаємо, у грудні 2017 року Міжнародний олімпійський комітет (МОК) позбавив Воєводу двох золотих медалей Сочі-2014 у бобслеї та дискваліфікував Олексія на один олімпійський цикл за порушення антидопінгових правил. Таким чином Олексій не є олімпійським чемпіоном. До речі, на його рахунку "срібло" та "бронза" на Іграх у Турині-2006 та Ванкувері-2010.

Раніше повідомлялося, що у росії великі проблеми через рішення Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

Нагадаємо, в рф запропонували провести альтернативну Олімпіаду, де росіян не каратимуть за допінг.