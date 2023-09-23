WADA заборонило російський триколор: у Держдумі почалася істерика

Російські антидопінгові закони не влаштовують WADA

Заступник керівника фракції "Єдина росія" у Держдумі рф Євген Ревенко оцінив рішення Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) не відновлювати статус Російського національного антидопінгового агентства (РУСАДА). Таким чином, російські спортсмени можуть залишитися без прапора та гімну на всіх міжнародних змаганнях.

У WADA заявили, що РУСАДА продовжує не відповідати антидопінговому кодексу, що спричинило істерику у російського депутата, передає "Р-Спорт". Ревенко вважає, що рішення WADA є політизованим.

"Я маю на увазі, що претензії WADA упереджені й носять дискримінаційний характер. Йде причіпка і чіпляння до слів і формулювань. У нашого та зарубіжних законодавств найчастіше ідентичні розуміння антидопінгових термінів, і до речі кажучи, у нас заходи іноді навіть жорсткіші.

Не відновлювати – це не з галузі юриспруденції та етики, це з галузі політики, чим Банька (голова WADA — Ред.) і займається”, – сказав Ревенко.

Додамо, що РУСАДА має 21 день з моменту отримання офіційного повідомлення про нові наслідки та умови відновлення, щоб оскаржити рішення WADA.

Раніше Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував спортивним федераціям допускати росіян і білорусів на міжнародні змагання під нейтральним прапором і без гімну, а також з іншими обмеженнями у зв’язку з повномасштабним вторгненням рф в Україну. Нещодавно в Україні зробили заяву, що не бойкотуватимуть Олімпіаду-2024, якщо представники країн-агресорів виступатимуть на Іграх у нейтральному статусі.