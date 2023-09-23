WADA запретило российский триколор: в Госдуме началась истерика

Российские антидопинговые законы не устраивают WADA

Заместитель руководителя фракции "Единая россия" в Госдуме рф Евгений Ревенко оценил решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) не восстанавливать статус Российского национального антидопингового агентства (РУСАДА). Таким образом, российские спортсмены могут остаться без флага и гимна на всех международных соревнованиях.

В WADA заявили, что РУСАДА продолжает не соответствовать антидопинговому кодексу, что вызвало истерику у российского депутата, передает "Р-Спорт". Ревенко считает, решение WADA политизированным.

"Я имею в виду, что претензии WADA предвзятые и носят дискриминационный характер. Идет придирка и цепляние к словам и формулировкам. У нашего и зарубежных законодательств зачастую идентичные понимания антидопинговых терминов, и кстати говоря, у нас меры иногда даже жестче.

Не восстанавливать – это не из области юриспруденции и этики, это из области политики, чем Банька (глава WADA — Ред.) и занимается", – сказал Ревенко.

Добавим, что У РУСАДА есть 21 день с момента получения официального уведомления о новых последствиях и условиях восстановления, чтобы оспорить решение WADA.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян и белорусов на международные соревнования под нейтральным флагом и без гимна, а также с рядом других ограничений в связи с полномасштабным вторжением рф в Украину. Недавно в Украине сделали заявление, что не будут бойкотировать Олимпиаду-2024, если представители стран-агрессоров выступят на Играх в нейтральном статусе.