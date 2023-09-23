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Український спортсмен поставив на місце росіян на чемпіонаті світу

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Ярослав Фільчаков (по центру) Новина оновлена 23 вересня 2023, 19:26
Ярослав Фільчаков (по центру). Фото facebook.com/greco.rome

Борець не виграв "золото", але чітко показав своє ставлення до країни-агресора

Український борець греко-римського стилю Ярослав Фільчаков після завоювання "бронзи" на чемпіонаті світу у Белграді (Сербія) не став робити спільне фото з російським колегою. Подібна ситуація сталася напередодні із борцем вільного стилю Василем Михайловим, який також виграв "бронзу" на ЧС-2023.

Про це повідомляє пресслужба Федерації греко-римської боротьби України у Facebook. Фільчаков відмовився робити спільне фото з росіянином Ауесом Гонібовим (виграв другу "бронзу", — Ред.) на п’єдесталі після церемонії нагородження. Крім того, Ярослав під час бесіди з російськомовними журналістами відповідав на запитання українською мовою, через що представники ЗМІ "втекли".

"Фільчаков заявив журналістам, що сьогодні в Україні від рук путінських вбивць гинуть безневинні діти, жінки, люди похилого віку. Під обстрілами знищені цілі квартали, школи, лікарні, спортивні установи. Будинок його батьків у Балаклії, звідки він родом, зруйнований. Будинок його дружини теж. На запитання журналістів російською, українець почав відповідати рідною мовою і репортери забралися геть", — йдеться у повідомленні Федерації греко-римської боротьби.

Нагадаємо, в росії почали істерити через небажання українського борця фотографуватися з представниками країн-агресорів. Раніше юні українські борці відмовилися тиснути руки "нейтральним" атлетам з рф та Білорусі на чемпіонаті світу з боротьби U-20 в Аммані (Йорданія).

Теги:
#Греко-римська боротьба #Боротьба #Ярослав Фільчаков