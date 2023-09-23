Украинский спортсмен поставил на место россиян на чемпионате мира

Борец не выиграл "золото", но четко показал свое отношение к стране-агрессору

Украинский борец греко-римского стиля Ярослав Фильчаков после завоевания "бронзы" на чемпионате мира в Белграде (Сербия) не стал делать совместное фото с российским коллегой. Подобная ситуация произошла накануне с борцом вольного стиля Василием Михайловым, который также выиграл "бронзу" на ЧМ-2023.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации греко-римской борьбы Украины в Facebook. Фильчаков отказался делать совместное фото с россиянином Ауэсом Гонибовым (выиграл вторую "бронзу", — Ред.) на пьедестале после церемонии награждения. Кроме того, Ярослав во время беседы с русскоязычными журналистами отвечал на вопросы на украинском языке, из-за чего представители СМИ "убежали".

"Фильчаков заявил журналистам, что сегодня в Украине от рук путинских убийц гибнут невинные дети, женщины, пожилые люди. Под обстрелами уничтожены целые кварталы, школы, больницы, спортивные учреждения. Дом его родителей в Балаклее, откуда он родом, разрушен. Дом его жены тоже. На вопросы журналистов на русском, украинец начал отвечать на родном языке и репортеры убрались прочь", — говорится в сообщении от Федерации греко-римской борьбы.

Напомним, в рф начали истерить из-за нежелания украинского борца фотографироваться с представителями стран-агрессоров. Ранее юные украинские борцы отказались пожимать руки "нейтральным" атлетам из рф и Беларуси на чемпионате мира по борьбе U-20 в Аммане (Иордания).