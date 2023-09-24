Российский атлет, похоже, забыл, что у него отобрали "золото" Олимпийских игр

Бывший российский бобслеист Алексей Воевода выступил на турнире по армрестлингу в Дубае (ОАЭ). Недавно стало известно, что его екс-партнер по команде Александр Зубков идет в депутаты.

Россиянин в ОАЭ в реванше уступил 26-кратному чемпиону мира по армрестлингу американцу Джону Брзенку со счетом 2:4. Примечательно, что россиянин выступал на соревнованиях под своим флагом и со своей национальной символикой. Об этом сообщает Sports.ru.

В превью шоу Алексей представился олимпийским чемпионом, хотя это не так.

"Меня зовут Алексей Воевода, я из России. Чемпион мира по бобслею, чемпион мира по армрестлингу и олимпийский чемпион", – сказал россиянин перед поединком.

Алексей Воевода представился олимпийским чемпионом

Напомним, в декабре 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Воеводу двух золотых медалей Сочи-2014 в бобслее и дисквалифицировал Алексея на один олимпийский цикл за нарушение антидопинговых правил. Таким образом, Алексей не является олимпийским чемпионом. К слову, на его счету "серебро" и "бронза" на Играх в Турине-2006 и Ванкувере-2010.

Ранее сообщалось, что у рф большие проблемы из-за решения Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Напомним, в рф предложили провести альтернативную Олимпиаду, где россиян не будут наказывать за допинг.