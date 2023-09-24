Скандал с запретом Rammstein в рф набирает обороты

В рф чиновники считают Германию "недружественной" страной, из-за чего запрещают спортсменам выступать под немецкие песни

Российская фигуристка Таисия Проскурякова пошла против системы и проиграла. Накануне в рф прогремел скандал с запретом группы Rammstein на контрольных прокатах в рф.

Проскурякова после того, как организаторы запретили фигуристу Петру Гуменнику выступить под песню Sonne немецкой группы Rammstein, сама выступила под эту композицию, однако тренерский штаб спортсменки трусливо отказался от данной песни в будущих выступлениях Таисии. Об этом фигуристка сообщила сама в комментарии для "Матч ТВ".

– Почему решили отказаться от композиции?

– Решение тренерского штаба, – ответила Проскурякова.

Напомним, ранее программу под эту песню поставили фигуристу Гуменнику. Но его тренеры также отказались от выбранной музыки после "совета сверху". Добавим, что скандал с запретом Rammstein добрался до Госдумы рф, где посоветовали спортсменам "осторожно подбирать музыку" для своих выступлений. К слову, в рф даже умудрились приплести Украину к данной ситуации.

Ранее сообщалось, что российский фигурист не смог сбежать из рф.