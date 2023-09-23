"Полный абсурд": в рф приплели Украину в скандале с запретом Rammstein

В россии запретили фигуристу выступать под музыку из "недружественной" Германии, что вызвало недовольство у тренеров

Заслуженный тренер россии, чемпион мира в танцах на льду Александр Жулин назвал абсурдом запрет выступать на чемпионате рф под песню группы Rammstein.

Соответствующий комментарий Жулина приводит "Матч ТВ". Александр сравнил ситуацию с Украиной, где, по его мнению, запрещают Пушкина, Чайковского, Гоголя и других.

"Полный абсурд. Программа была поставлена, и ничего такого там нет. Роковые исполнители немецкие. Ну и? Не нужно идти по стопам наших украинских товарищей и запрещать культуру. Как там – Пушкина, Чайковского, Гоголя и так далее. Это бред", — сказал Жулин.

В сети отметили, что русскую культуру отменяют не в Украине, а в рф, где нелояльных властям артистов и музыкантов фактически оставили без работы.

Накануне российскому фигуристу Петру Гуменнику была поставлена к сезону новая короткая программа под песню Sonne, однако на контрольных прокатах он показал старую программу. Тренер спортсмена Вероника Дайнеко сообщила, что в федерации фигурного катания рф назвали такой выбор музыки нежелательным, а в Госдуме рф заявили, что музыку для выступлений атлетов нужно выбирать осторожно.

Ранее сообщалось, что одна из самых перспективных российских фигуристок Софья Самоделкина сменила гражданство. После этого в рф заявили, что у нее нет таланта.

Напомним, рф запретила фигуристу Дарио Чиризано менять спортивное гражданство.