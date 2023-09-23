"Повний абсурд": у рф приплели Україну в скандалі із забороною Rammstein

У росії заборонили фігуристу виступати під музику з "недружньої" Німеччини, що викликало невдоволення у тренерів

Заслужений тренер рф, чемпіон світу в танцях на льоду Олександр Жулін назвав абсурдом заборону виступати на чемпіонаті росії під пісню групи Rammstein.

Відповідний коментар Жуліна наводить "Матч ТВ". Олександр порівняв ситуацію з Україною, де, на його думку, забороняють Пушкіна, Чайковського, Гоголя та інших.

"Повний абсурд. Програма була поставлена, і нічого такого там немає. Рокові виконавці німецькі. Ну й? Не треба йти стопами наших українських товаришів і забороняти культуру. Як там – Пушкіна, Чайковського, Гоголя і так далі. Це маячня", — сказав Жулін.

У мережі зазначили, що російську культуру скасовують не в Україні, а в росії, де нелояльних владі артистів і музикантів фактично залишили без роботи.

Напередодні російському фігуристу Петру Гуменнику поставили нову коротку програму під пісню Sonne, проте на контрольних прокатах він показав стару програму. Тренер спортсмена Вероніка Дайнеко повідомила, що у федерації фігурного катання росії назвали такий вибір музики небажаним, а в Держдумі рф заявили, що музику для виступів атлетів потрібно обирати обережно.

Раніше повідомлялося, що одна з найперспективніших російських фігуристок Софія Самоделкіна змінила громадянство. Після цього у рф заявили, що у неї немає таланту.

Нагадаємо, рф заборонила фігуристу Даріо Чирізано змінювати спортивне громадянство.