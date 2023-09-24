Скандал із забороною Rammstein в рф набирає обертів

У росії чиновники вважають Німеччину "недружньою" країною, через що забороняють спортсменам виступати під німецькі пісні

Російська фігуристка Таїсія Проскурякова пішла проти системи та програла. Напередодні в росії пролунав скандал із забороною групи Rammstein на контрольних прокатах в рф.

Проскурякова після того, як організатори заборонили фігуристу Петру Гуменнику виступити під пісню Sonne німецького гурту Rammstein, сама виступила під цю композицію, проте тренерський штаб спортсменки боязко відмовився від цієї пісні у майбутніх виступах Таїсії. Про це фігуристка повідомила сама у коментарі для "Матч ТБ".

– Чому вирішили відмовитись від композиції?

– Рішення тренерського штабу, – відповіла Проскурякова.

Нагадаємо, раніше програму під цю пісню поставили фігуристу Гуменнику. Але його тренери також відмовилися від обраної музики після "поради згори". Додамо, що скандал із забороною Rammstein дістався до Держдуми рф, де порадили спортсменам "обережно підбирати музику" для своїх виступів. До речі, в росії навіть примудрилися приплести Україну до цієї ситуації.

Раніше повідомлялося, що російський фігурист не зміг втекти з рф.