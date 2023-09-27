"Закрой рот": в рф продолжают травить чемпионку, которая отреклась от путина

В рф считают знаменитую российскую спортсменку предательницей

Глава Федерации лыжных гонок россии (ФЛГР), трехкратная олимпийская чемпионка в лыжном спорте Елена Вяльбе набросилась на двукратную олимпийскую чемпионку по прыжкам с шестом Елену Исинбаеву, которая отреклась от звания майора ВС рф.

Соответствующее заявление Вяльбе доступно на "Р-Спорт". Глава ФЛГР посоветовала Исинбаевой "закрыть рот и жить в своей Испании".

"Понять Исинбаеву? Не пыталась и никогда не пойму ее. Да, это ее выбор, но я ее не пойму. Особенно из-за того, что она отреклась от ЦСКА. Для меня это еще более неприятно. А можно быть олимпийским чемпионом номинально? Тогда пускай закроет свой рот и живет в своей Испании, или где она там живет? И радуется жизни там теперь", — заявила Вяльбе.

Напомним, летом 2023 года Исинбаева ради работы в Международном олимпийском комитете (МОК) заявила, что не имеет контракта с российской армией и не поддерживает войну в Украине, а ее звание майора ВС рф "носит номинальный характер". После этого на Елену посыпалась волна хейта из рф. В россии даже переименовали стадион, названный на честь бывшей легкоатлетки.

Ранее сообщалось, что Исинбаева удалила в соцсетях совместное фото с президентом рф владимиром путиным.