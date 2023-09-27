"Закрий рот": в рф продовжують цькувати чемпіонку, яка зреклася путіна

У росії вважають знамениту російську спортсменку зрадницею

Глава Федерації лижних гонок росії (ФЛГР), триразова олімпійська чемпіонка у лижному спорті Олена Вяльбе накинулася на дворазову олімпійську чемпіонку зі стрибків із жердиною Олену Ісінбаєву, яка зреклася від звання майора ЗС рф.

Відповідна заява Вяльбе доступна на "Р-Спорт". Глава ФЛГР порадила Ісінбаєвій "закрити рота і жити у своїй Іспанії".

"Зрозуміти Ісінбаєву? Не намагалася і ніколи не зрозумію її. Так, це її вибір, але я її не зрозумію. Особливо через те, що вона зреклася ЦСКА. Для мене це ще неприємніше. А можна бути олімпійським чемпіоном номінально?" Тоді нехай закриє свій рот і живе у своїй Іспанії, чи де вона там живе? І радіє життю там тепер”, — заявила Вяльбе.

Нагадаємо, влітку 2023 Ісінбаєва заради роботи в Міжнародному олімпійському комітеті (МОК) заявила, що не має контракту з російською армією і не підтримує війну в Україні, а її звання майора ВС рф "несе номінальний характер". Після цього на Олену посипалася хвиля хейту з росії. У рф навіть перейменували стадіон, названий на честь колишньої легкоатлетки.

Раніше повідомлялося, що Ісінбаєва видалила в соцмережах спільне фото з президентом росії володимиром путіним.