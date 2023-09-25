"Наглухо промытая": советская чемпионка призвала рф показать силу в Украине

Бывшая спортсменка стала пропагандисткой кремля

Глава Федерации лыжных гонок россии (ФЛГР), трехкратная олимпийская чемпионка в лыжном спорте Елена Вяльбе считает, что рф стоит показать силу на войне против Украины. Ранее Вяльбе предрекала смерть Западу.

Соответствующее заявление Вальбе приводит "Р-Спорт". Елена считает, что рф стоит показать свою силу не только на войне, но и в экономике и спорте.

"Не просто СВО (так называемая "спецоперация" — Ред.), а у всех на 100% раскрылись глаза, и мы увидели настоящую к нам "любовь" так называемого Запада. Который нам в свое время приоткрыл щелочку, а мы думали, что нам открыли врата. И решили, что это врата рая.

Сейчас мы должны быть объединены в одно целое, чтобы в дальнейшем наши дети с подобным никогда не столкнулись. Никакие страны ничего не понимают, кроме силы. Так всегда было и всегда будет.

И мы должны показать во всех направлениях свою силу – и в СВО, и в экономике, и в спорте не ныть и не плакать. Не лезть в какие-то щелки, лишь бы только выступить. Нужно достойно все это пережить", – сказала Вяльбе.

В сети лишь посмеялись над словами Вяльбе. Пользователи предположили, что глава ФЛГР не дружит с реальностью.

Ранее Вяльбе заявила, что мировой спорт страдает без россии. Напомним, Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян и белорусов на международных соревнования под нейтральным флагом и с рядом ограничений.