Колишня спортсменка стала пропагандисткою кремля

Глава Федерації лижних гонок росії (ФЛГР), триразова олімпійська чемпіонка у лижному спорті Олена Вяльбе вважає, що рф варто показати силу на війні проти України. Раніше Вяльбе передбачала смерть Заходу.

Відповідну заяву Вальбе наводить "Р-Спорт". Олена вважає, що росії варто показати свою силу не тільки на війні, але і в економіці та спорті.

"Не просто СВО (так звана "спецоперація" — Ред.), а у всіх на 100% розплющилися очі, і ми побачили справжню до нас "любов" так званого Заходу. Який нам свого часу відкрив щілину, а ми думали, що нам відчинили браму, і вирішили, що це брама до раю.

Зараз ми повинні бути об’єднані в одне ціле, щоб наші діти з подібним ніколи не зіткнулися. Жодні країни нічого не розуміють, окрім сили. Так завжди було і завжди буде.

І ми маємо показати у всіх напрямках свою силу – і у СВО, і в економіці, і у спорті не нити й не плакати. Не лізти в якісь щілинки, аби тільки виступити. Потрібно гідно все це пережити”, – сказала Вяльбе.

У мережі лише посміялися зі слів Вяльбе. Користувачі припустили, що глава ФЛГР не дружить із реальністю.

Раніше Вяльбе заявила, що світовий спорт страждає без росії. Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет рекомендував спортивним федераціям допускати росіян та білорусів на міжнародні змагання під нейтральним прапором та з низкою обмежень.