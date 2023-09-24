"Питання навіть не піднімалося": олімпійська федерація продовжила усунення рф

Український спортсмен Гераскевич активно веде роботу на міжнародній арені проти країни-агресора

Міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) на щорічному Конгресі навіть не підіймала питання про повернення росіян та білорусів на міжнародні змагання.

Про це у Twitter повідомив український скелетоніст Владислав Гераскевич. Спортсмен зазначив, що це питання навіть не порушувалося, а тому росіяни пропустять наступний сезон у бобслеї та скелетоні.

"Нам вдалося в минулому сезоні їх усунути, і в цьому сезоні усунення триває, воно залишається в силі. Наша плідна робота весь цей сезон і міжсезоння показала результат. Питання про повернення навіть не піднімалося на конгресі, за що ми дуже вдячні всім нашим колегам і всім членам IBSF.

Я дуже радий, що наш спорт залишиться чистим від російської пропаганди. Ми зможемо пропагувати наші цінності: дружбу, об’єднання з цивілізованими країнами та всіма нашими партнерами. І боротимемося за чистий спорт, за чесний спорт", — заявив Гераскевич.

Нагадаємо, на закритому засіданні Комісії атлетів Національного олімпійського комітету (НОК) лише Гераскевич виступив проти Сергія Бубки, якого журналісти звинуватили у співпраці з окупантами. Після цього у скелетоніста почалися проблеми.