"Вопрос даже не подымался": олимпийская федерация продлила отстранение рф

Украинский спортсмен Гераскевич активно ведет работу на международной арене против страны-агрессора

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) на ежегодном Конгрессе даже не подымала вопрос о возвращении россиян и белорусов на международные соревнования.

Об этом в Twitter сообщил украинский скелетонист Владислав Гераскевич. Спортсмен отметил, что данный вопрос даже не подымался, а потому россияне пропустят следующий сезон в бобслее и скелетоне.

"Нам удалось в прошлом сезоне их отстранить, и в этом сезоне отстранение продолжается, оно остается в силе. Наша плодотворная работа весь этот сезон и межсезонье показала результат. Вопрос о возвращении даже не поднимался на конгрессе, за что мы очень благодарны всем нашим коллегам и всем членам IBSF.

Я очень рад, что наш спорт останется чистым от российской пропаганды. Мы сможем пропагандировать наши ценности: дружбу, объединение с цивилизованными странами и всеми нашими партнерами. И будем бороться за чистый спорт, за честный спорт", — заявил Гераскевич.

Напомним, на закрытом заседании Комиссии атлетов Национального олимпийского комитета (НОК) лишь Гераскевич выступил против Сергея Бубки, которого журналисты обвинили в сотрудничестве с оккупантами. После этого у скелетониста начались проблемы.