рф зробить з найкращих спортсменів кріпаків на золотому ланцюзі

росія готує заборону на зміну громадянства для найкращих спортсменів

Міністерство спорту росії запровадить так звану "золоту сотню", щоб обмежити зміну громадянства атлетами рф. До речі, російські спортсмени різного віку та рівня массово тікають із країни після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Про чергову шалену ініціативу російської влади заступник міністра спорту рф Олексій Морозов розповів у коментарі "Матч ТВ". У росії нарешті помітили масову втечу атлетів із країни, а тому хочуть грошима утримати спортсменів від зміни громадянства. "Золотій сотні" російських спортсменів покращать фінансові умови, але, схоже, заборонять перехід до іншої збірної.

"Ми хочемо запровадити поняття "золота сотня" для видатних спортсменів, щоб їх не перетягували до інших національних збірних, щоб було забезпечено достатню заробітну плату", — сказав Морозов.

У мережі зазначили, що російська влада просто хоче зробити зі спортсменів кріпаків і керувати ними за допомогою "золотого ланцюга".

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував спортивним федераціям допускати росіян та білорусів на міжнародні змагання під нейтральним статусом та з низкою обмежень, проте рішення щодо Олімпіади в Парижі поки не прийнято. Через це у рф хочуть провести альтернативні Ігри з такими ж призовими, як і на Олімпіадах. Водночас у росії визнали, що у Мінспорту просто не вистачає грошей.