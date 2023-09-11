"Бюджет – просто сльози": російському міністерству не вистачає грошей

У росії визнали проблеми з державним фінансуванням

У Рахунковій палаті рф висловили занепокоєння через зниження бюджету Міністерства спорту. При цьому глава кремля володимир путін зажадав нагородити колосальними призовими медалістів на "альтернативній літній Олімпіаді", яка пройде в росії у 2024 році.

Про це заявила виконувач обов’язків голови Рахункової палати Галина Ізотова під час Східного економічного форуму (СЕФ), передає "Р-Спорт". Вона назвала бюджет Мінспорту "сльозами".

"Іноді ми доставляємо Мінспорту головний біль, але зараз ми партнери. Треба шукати джерела фінансування, тому що у відомства маленький бюджет, просто сльози. Треба продумати дорожню карту, бо бюджет дедалі нижчий і нижчий з кожним роком, і це непокоїть", — сказала Ізотова.

У мережі вважають, що Мінспорту мав би гроші, якби влада росії не витрачала мільярди на війну в Україні. Один із користувачів відреагував на ситуацію знаменитою фразою дмитра медведєва: "грошей немає, але ви тримайтеся".

Раніше в росії назвали смішні призові за медалі на зимовій Спартакіаді. "Всеросійська Спартакіада найсильніших" із зимових видів спорту пройде з 9 по 18 лютого 2024 року.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував спортивним федераціям допускати росіян та білорусів на міжнародні змагання у нейтральному статусі та з деякими обмеженнями, проте рішення щодо Олімпійських Ігор у Парижі не прийнято. Напередодні МОК закрив росії альтернативний шлях на Олімпіаду-2024.