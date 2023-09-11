В рф признали проблемы с государственным финансированием

В Счетной палате рф выразили беспокойство из-за снижения бюджета Министерства спорта. При этом глава кремля владимир путин потребовал наградить колоссальными призовыми медалистов на "альтернативной летней Олимпиаде", которая пройдет в рф в 2024 году.

Об этом заявила исполняющая обязанности председателя Счетной палаты Галина Изотова в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), передает "Р-Спорт". Она назвала бюджет Минспорта "слезами".

"Иногда мы доставляем Минспорту головную боль, но сейчас мы партнеры. Надо искать источники финансирования, потому что у ведомства маленький бюджет, просто слезы. Надо продумать дорожную карту, потому что бюджет все ниже и ниже с каждым годом, и это беспокоит", – сказала Изотова.

В сети считают, что у Минспорта были бы деньги, если бы власти рф не тратили миллиарды на войну в Украине. Один из пользователей отреагировал на ситуацию знаменитой фразой дмитрия медведева: "денег нет, но вы держитесь".

Ранее в рф объявили смешные призовые за медали на зимней Спартакиаде. "Всероссийская Спартакиада сильнейших" по зимним видам спорта пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян и белорусов на международных соревнования в нейтральном статусе и с некоторыми ограничениям, однако решение по Играм в Париже не принято. Накануне МОК закрыл россии альтернативный путь на Олимпиаду-2024.