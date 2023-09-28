"Бред сивой кобылы": Лавров сделал очередной выпад в сторону Запада

На этот раз главный дипломат рф набросился на главный спортивный орган мира

Министр иностранных дел россии Сергей Лавров заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) нарушил олимпийскую хартию в отношении рф. Накануне МОК не допустил спортсменов из рф на Азиатские игры-2023.

Соответствующее заявление главы МИД рф приводит ТАСС. Лавров считает, что МОК не должен был применять санкции против рф из-за войны в Украине, ведь это якобы нарушает олимпийскую хартию. Кроме того, чиновник заявил, что за МОК и мировыми антидопинговыми организациями якобы стоит Запад.

"Сейчас МОК уже использует ситуацию вокруг Украины для того, чтобы грубо и прямо нарушать олимпийскую хартию. При этом отстраняя большинство наших спортсменов от состязаний, делая в качестве какого-то огромного позитивного шага исключения для определенных видов спорта, для определенных возрастных групп, в нейтральном статусе, без флага, без гимна.

Бах не раз заявлял, что олимпийскую хартию надо уважать, но, мол, не до такой же степени. Не может, дескать, МОК проходить мимо того, что происходит на Украине. Долгие годы МОК проходил мимо всего, что творил Запад, причем творил за десятки тысяч миль от своих границ. И все это сходило с рук", – сказал Лавров.

В сети высмеяли слова Лаврова. Один из пользователей пошутил, что глава МИД рф несет "бред сивой кобылы".

Ранее сообщалось, что МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян и белорусов на международные соревнования под нейтральным статусом и с рядом ограничений, однако решение по Олимпиаде-2024 пока не принято. Накануне в рф раскритиковали МОК.