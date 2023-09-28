"Марення сивої кобили": Лавров зробив черговий випад у бік Заходу

Цього разу головний дипломат рф накинувся на головний спортивний орган світу

Міністр закордонних справ росії Сергій Лавров заявив, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) порушив олімпійську хартію щодо росії. Напередодні МОК не допустив спортсменів із рф на Азійські ігри-2023.

Відповідну заяву глави МЗС рф наводить ТАСС. Лавров вважає, що МОК не повинен був застосовувати санкції проти росії через війну в Україні, адже це нібито порушує олімпійську хартію. Крім того, чиновник заявив, що за МОК та світовими антидопінговими організаціями нібито стоїть Захід.

"Зараз МОК вже використовує ситуацію навколо України для того, щоб грубо і прямо порушувати олімпійську хартію. При цьому усуваючи більшість наших спортсменів від змагань, роблячи як якийсь величезний позитивний крок виключення для певних видів спорту, для певних вікових груп, у нейтральному статусі, без прапора, без гімну.

Бах неодноразово заявляв, що олімпійську хартію треба поважати, але, мовляв, не настільки ж. Не може, мовляв, МОК проходити повз те, що відбувається в Україні. Довгі роки МОК проходив повз все, що творив Захід, причому творив за десятки тисяч миль від своїх кордонів. І все це сходило з рук", – сказав Лавров.

У мережі висміяли слова Лаврова. Один з користувачів пожартував, що глава МЗС рф несе "марення сивої кобили".

Раніше повідомлялося, що МОК рекомендував спортивним федераціям допускати росіян та білорусів на міжнародні змагання під нейтральним статусом та з низкою обмежень, проте рішення щодо Олімпіади-2024 поки не прийнято. Напередодні в росії розкритикували МОК.