Чергова країна пішла проти УЄФА після допуску рф

Цивілізовані країни не розуміють рішення УЄФА

Норвегія приєдналася до бойкоту матчів з молодіжними командами росії, з яких УЄФА частково зняв санкції, дозволивши виступати на міжнародній арені в нейтральному статусі.

Відповідну заяву наводить пресслужба Норвезької футбольної асоціації на своєму офіційному сайті. Президент Федерації Лізе Клавенесс зазначила, що норвезькі клуби та збірні не гратимуть проти росіян, доки триває війна в Україні.

"Загалом ми підтримуємо позицію, що діти не повинні бути виключені з футболу чи інших видів спорту через дії дорослих та влади. Футбол має об’єднувати, а не розділяти. Проте ми вважаємо, що у цій надзвичайній ситуації надто складно розділяти футбол збірних та російський уряд ”, – заявила Клавенесс.

Раніше Україна, Англія, Швеція, Данія, Польща, Латвія та Литва заявили, що не гратимуть із російськими збірними, попри рішення головного футбольного органу Європи. Таким чином, Норвегія стала восьмою країною, яка відмовилася грати з росіянами. Додамо, що Швеція заборонила російським футболісткам брати участь у Євро-2024 U-17.

Нагадаємо, в рф далеко не всі зраділи рішенню УЄФА щодо юнацьких команд. Деякі вважають, що організація принизила рф.