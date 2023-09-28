"Відморожені": російський футболіст образив Зеленського та європейців

Ексфутболіст перебуває під санкціями України з 2022 року

Росіяни продовжують істерити після того, як деякі країни оголосили про бойкот змагань за участю збірної рф з футболу U-17.

Колишній футболіст "Зеніту", "Спартака", ЦСКА та збірної росії Роман Широков назвав ці країни "відмороженими", передає "РБ-Спорт". Крім того, експівзахисник за методичкою кремля зробив випад у бік президента України Володимира Зеленського, а також назвав росію "історичною частиною Європи".

"Відморожені нехай відмовляються. У мене двояке враження. З одного боку, розумію, що хлопцям та дівчатам треба грати, а з іншого – без прапора та гімну у сьогоднішній ситуації грати не можна. У мене немає однозначної відповіді.

Так. Проти мене дурний наркоман давно санкції ввів – і що? Я туди й не горю бажанням їхати. Ми не рвемося до Європи, але історично до неї належимо", — заявив Широков.

Додамо, 13 грудня 2022 року Верховна рада України ввела санкції проти 53 російських спортсменів, зокрема проти Широкова.

Нагадаємо, УЄФА дозволив російським командам U-17 повернутися до міжнародних турнірів. Вони мають грати без гімну, прапора та на нейтральній території. Після цього Україна, Англія, Швеція, Данія, Польща, Латвія, Литва, Норвегія та Ірландія заявили, що не гратимуть із російськими збірними, попри рішення головного футбольного органу Європи. Крім того, Швеція заборонила російським футболісткам брати участь у жіночому чемпіонаті Європи-2024 U-17.

Раніше повідомлялося, що у рф далеко не всі зраділи рішенню УЄФА щодо юнацьких команд. Колишній президент "Локомотива" та "Торпедо" Ілля Геркус вважає, що УЄФА принизив рф.