В 2023 году футболист вернулся во Францию

Бывший футболист московского "Локомотива" Алексис Бека-Бека хотел совершить суицид. 29 сентября он забрался на край виадука Маньян в Ницце и обещал спрыгнуть оттуда.

Изначально в СМИ была версия о том, что 22-летний спортсмен хотел покончить жизнь самоубийством из-за того, что расстался с девушкой. Позже эту версию опровергли в его ныншенем клубе "Ницце".

Инцидент произошел днем. На место в срочном порядке прибыли полицейские, спасатели и психологи. О том, что на мосту сидит известный футболист, сообщил французский журналист Экрем Конур. Спустя время после шквала критики в соцсетях он удалил свой пост.

"История о любовном разрыве ложная, она не имеет никакого отношения ни к чему произошедшему и полностью вырвана из контекста. Мы больше не будем комментировать эту историю", — сообщили в клубе.

Позже стало известно, что футболиста уговорили не совершать такой поступок.

Отметим, что Бека-Бека играл в россии с 2021 по 2023 год. Всего он провел за московскую команду 28 матчей и оформил четыре голевые передачи. Из-за плохой игры его часто критиковали, после чего он вернулся во Францию, где за него заплатили 12 миллионов евро.

В комментариях российские болельщики подшучивают над произошедшим. Некоторые в шутку допустили, что так на футболиста повлияло время, проведенное в рф.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно в россии актер совершил публичный суицид.