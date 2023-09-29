2023 року футболіст повернувся до Франції

Колишній футболіст московського "Локомотива" Алексіс Бека-Бека хотів вчинити суїцид. 29 вересня він заліз на край віадука Маньян у Ніцці і обіцяв зістрибнути звідти.

Спочатку в ЗМІ була версія про те, що 22-річний спортсмен хотів накласти на себе руки через те, що розлучився з дівчиною. Пізніше цю версію спростували у його нинішньому клубі "Ніцці".

Інцидент стався вдень. На місце терміново прибули поліцейські, рятувальники та психологи. Про те, що на мосту сидить відомий футболіст, повідомив французький журналіст Екрем Конур. Через деякий час після шквалу критики в соцмережах він видалив свій пост.

"Історія про любовний розрив хибна, вона не має жодного відношення ні до чого події і повністю вирвана з контексту. Ми більше не коментуватимемо цю історію", — повідомили у клубі.

Пізніше стало відомо, що футболіста вмовили не робити такий вчинок.

Зазначимо, що Бека-Бека грав у рф з 2021 по 2023 рік. Загалом він провів за московську команду 28 матчів та оформив чотири гольові передачі. Через погану гру його часто критикували, після чого він повернувся до Франції, де за нього заплатили 12 мільйонів євро.

У коментарях російські вболівальники жартують над подією. Деякі припустили, що так на футболіста вплинув час, проведений у росії.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно у рф актор здійснив публічний суїцид.