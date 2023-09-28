Российские депутаты часто несут бред

Депутат Госдумы рф Роман Терюшков поделил россиян на несколько категорий после того, как УЕФА допустил сборные рф U-17 к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

Соответствующее заявление Терюшкова приводит "РБ Спорт". В нем депутат назвал россиян, которые поприветствовали данное решение УЕФА, "агентами украинских спецслужб" либо "жертвами успешных психолингвистических обработок". Дело в том, что Роман считает отказ от флага и гимна ради участия в соревнованиях — предательством родины. Примечательно, что российские власти одобряли выступление сборной рф на Олимпиадах в нейтральном статусе (без флага и гимна) с 2018 по 2022 год.

"Редкие фанаты, постулирующие смехотворные тезисы в защиту западных санкций против россии, оправдывающие отказ от наших национальных символов, делятся на два понятных блока. Первые – непосредственно агенты спецслужб Украины, США и Великобритании, имеющие задачу гнуть линию коллективного Запада всеми доступными способами.

Вторые – жертвы успешных психолингвистических обработок общественного мнения, уверовавшие в религию глобализма, где участие в Олимпиаде должно достигаться любой ценой. Но лучше всего – через отказ от Родины, то есть предательство", – сказал депутат Госдумы.

Напомним, сборные Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании объявили, что будут бойкотировать матчи с россией. Швеция пошла еще дальше и запретила россиянам приезжать на Евро-2024 (U-17). В рф мнение людей разделилось — одни обрадовались частичному снятию санкций в футболе, другие считают, что УЕФА унизил россию.