Російські депутати часто несуть маячню

Депутат Держдуми рф Роман Терюшков поділив росіян на кілька категорій після того, як УЄФА допустив збірні росії U-17 до міжнародних змагань у нейтральному статусі.

Відповідну заяву Терюшкова наводить "РБ Спорт". У ній депутат назвав росіян, які привітали це рішення УЄФА, "агентами українських спецслужб" або "жертвами успішних психолінгвістичних обробок". Річ у тому, що Роман вважає відмову від прапора та гімну заради участі у змаганнях — зрадою батьківщини. Примітно, що російська влада схвалювала виступ збірної росії на Олімпіадах у нейтральному статусі (без прапора та гімну) з 2018 по 2022 рік.

"Рідкісні фанати, що формують сміховинні тези на захист західних санкцій проти росії, що виправдовують відмову від наших національних символів, діляться на два зрозумілі блоки. Перші – безпосередньо агенти спецслужб України, США та Великої Британії, які мають завдання гнути лінію колективного Заходу всіма доступними способами.

Другі – жертви успішних психолінгвістичних обробок громадської думки, які увірували в релігію глобалізму, де участь в Олімпіаді має досягатися за будь-яку ціну. Але найкраще – через відмову від Батьківщини, тобто зраду”, – сказав депутат Держдуми.

Нагадаємо, збірні Англії, України, Польщі, Латвії, Литви, Швеції, Данії оголосили, що бойкотуватимуть матчі з росією. Швеція пішла ще далі та заборонила росіянам приїжджати на Євро-2024 (U-17). У росії думки людей розділилися — одні зраділи частковому зняттю санкцій у футболі, інші вважають, що УЄФА принизив росію.