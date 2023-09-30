В рф призвали топить футбольных арбитров: у президента клуба сдали нервы

В российском футболе своя атмосфера

Президент "Урала" Григорий Иванов не сдержал эмоций после матча 10-го тура чемпионата рф против "Ростова" (2:2). Накануне в Европе прогремел скандал из-за решения УЕФА допустить к международным соревнованиям сборные рф U-17.

Соответствующее заявление Иванова приводит Sport24. Григорий назвал произошедшее в матче "катастрофой".

"Судейский беспредел? Если журналисты говорят, что это беспредел, то, по мне, это вообще катастрофа.

По моему мнению, их всех (судей, — Ред.) нужно взять и утопить. Игра шла спокойно, два забили, а судья придумал пенальти и все сломал. И футболиста выгнал ни за что. Это как?!

Не могу сказать, что бы сделали с судьей в 90-е за такую работу.

Я сегодня разговаривал с руководителями нашего футбола. Говорю: "Объясните, что делать?" Мы после каждой игры пишем в ЭСК (экспертно-судейская комиссия, — Ред.). Три раза уже признали, что мы правы. И что делать?

Давайте я сейчас, чтобы закончить с футболом, возьму биту, выбегу на поле и разобью кому-нибудь голову. Пускай меня дисквалифицируют пожизненно. Что еще делать? Все, что надо, я уже делаю, но никакого толка не вижу", – заявил Иванов.

Отметим, арбитр Роман Галимов назначил спорный пенальти в ворота "Урала", а также удалил игрока Андрея Егорычева за фол на фланге. Примечательно, что тренер "Урала" Виктор Гончаренко промолчал на флэш-интервью и пресс-конференции, не сказав ни слова после игры.

Судейские скандалы регулярно происходят и в Украине, однако здесь никто не заявлял, что нужно топить судей. Накануне "Шахтер" пропустил чистый гол от "Руха" в чемпионате Украины, однако рефери при помощи VAR зафиксировали офсайд. А в матче "Александрия" — "Минай" арбитр просвистел об окончании игры в момент голевой атаки.